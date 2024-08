Ancora piogge e allagamenti in Irpinia

Strade impraticabili e campagne allegate a Volturara Irpina, in provincia di Avellino, a causa della esondazione del torrente Sava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme a personale e mezzi del comune.

L'esondazione è stata determinata dalle forti piogge che sia pure ad intermittenza anche oggi pomeriggio hanno interessato il territorio.

Allagamenti anche a Montella, sempre in provincia di Avellino, pure qui a causa della esondazione di un torrente. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Lenze per mettere la zona in sicurezza la zona e tranquillizzare i residenti. Non si registrano danni.

Riaperta stazione A16 chiusa dopo nubifragio in Irpinia

Intorno alle 18.30, sulla A16 Napoli-Canosa è stata completamente riaperta la stazione di Baiano, che era stato necessario chiudere a seguito dei danni causati dal maltempo di ieri in Irpinia. Durante la notte e per tutta la giornata odierna sono proseguiti i lavori per riaprire la stazione al traffico nel minor tempo possibile grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, delle pattuglie della Polizia Stradale e al lavoro dei tecnici e delle maestranze di Autostrade per l'Italia che hanno lavorato h24. "Un grande sforzo - sottolinea la società Autostrade - che ha visto impegnati circa 20 mezzi tra autospurghi, autobotti, escavatori, camion per la movimentazione dei detriti, motospazzole e mezzi speciali, oltre a circa 30 uomini che si sono avvicendati in più turni di lavoro". Attualmente il traffico circola regolarmente sia in entrata per entrambe le direzioni, sia in uscita da entrambe le provenienze.



