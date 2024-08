Terra dei Fuochi: controlli rafforzati, sequestri e denunce

E' di due persone denunciate, due attività sequestrate insieme a tre veicoli, e sanzioni amministrative per più di 250.000 euro il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine disposti dal Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, nell'ambito del Piano coordinato di interventi per la prevenzione dei roghi di rifiuti nella "Terra dei fuochi". Controlli rafforzati in questi giorni di elevate temperature.

Ad Orta di Atella è stato sequestrato un camion che trasportava rifiuti costituiti da scarti di canaline plastiche usate in irrigazione. Tre gli action day interforze condotti, che hanno interessato l'area tra Casal di Principe e Villa Literno, il territorio nei dintorni di Santa Maria Capua Vetere e quello tra Caserta, Casagiove e San Nicola La Strada.

Intensificata anche la vigilanza lungo il litorale domitio, con posti di blocco mobili e controlli dinamici su strada tra Castel Volturno e Mondragone. Rimozioni straordinarie di rifiuti sono state effettuate, con il concorso dell'Incaricato del Ministro dell'Interno per il contrasto agli incendi dolosi di rifiuti, per disinnescare tempestivamente situazioni critiche di accumulo segnalate: la prima attività si è svolta, a cavallo di Ferragosto, lungo le piazzole del tratto della ex Statale Sannitica, che attraversa il territorio del Comune di Orta di Atella, in raccordo tra comune e Settore Strade della Città metropolitana, secondo il modello sinergico e speditivo definito nelle ultime riunioni convocate dal Prefetto Castaldo per il potenziamento della prevenzione nella stagione estiva.

Un'altra operazione è in corso a Castel Volturno per assicurare lo sgombero, con il concorso del consorzio Ecopneus, di un deposito illecito di pneumatici sequestrato in una zona densamente abitata, dopo l'ordinanza adottata dal sindaco e la conseguente denuncia del gestore, che non ha ottemperato all'ordine di rimozione. E' costante inoltre l'attività delle Forze di Polizia per monitorare nuovi e vecchi siti di sversamento di rifiuti e cooperare con i Vigili del Fuoco per l'avvistamento di principi di incendio e garantire la messa in sicurezza delle aree: è accaduto a Marcianise, dove la segnalazione tempestiva da parte di una pattuglia dell'Esercito di un incendio che si stava propagando in un campo di grano vicino da un cumulo di rifiuti solidi urbani, ha consentito l'intervento e lo spegnimento da parte della locale squadra dei Vigili del fuoco in pochi minuti, neutralizzando il rischio di un rogo tossico.

Analoghi episodi, da ultimo, anche a Pescopagano, Frignano, Carditello e Santa Maria la Fossa, dove un focolaio si stava pericolosamente originando in prossimità di una cabina elettrica.

Specifiche intese con i Carabinieri Forestali sono infine in corso per una ricognizione finalizzata ad evidenziare ulteriori siti di sversamento lungo le strade, che potranno essere oggetto di rimozione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA