Parco archeologico Ercolano,ultimo week end tra cultura e musica

L' ultimo fine settimana di agosto si conclude con due appuntamenti clou dell'estate: venerdì 30 giungono al termine i percorsi notturni de 'I Venerdì di Ercolano' con passeggiate guidate alle domus dell'antica città, illuminata di luce, animate da performances teatrali originali in collaborazione con il nucleo artistico Teatri 35.

Partiti il 2 agosto, i Venerdì giunti alla sesta edizione, sono stati dedicati ad Ercole, il mitico fondatore della Città degli Scavi.

Sabato 31 agosto sarà la volta dello Spettacolo dell'alba: i turisti potranno approfittare di una duplice proposta con la possibilità di vivere le antiche dimore romane sia nella suggestione notturna sia nello splendore del sorgere del sole. A partire dalle 5.30 accompagnamento musicale dal vivo in un viaggio tra archeologia e sonorità, con le note di maestri della musica jazz di rilievo internazionali quali Daniele Sepe ed Enzo Pietropaoli con la voce di Marina Bruno.

Infine, il 1 settembre torna l'appuntamento #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali; si assicura l'accesso sia al Parco archeologico che a Villa Sora con visite a cura del Gruppo Archeologico Vesuviano dalle 10.30 alle 12.45 "Approfittate!" è lo slogan del direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano "L' offerta è più che varia e va incontro ad ogni richiesta, prima dell'avvio di settembre quando si riprendono, dal 4 del mese prossimo, le visite con ingresso accompagnato al Teatro Antico e in attesa del ritorno dell'iniziativa Gli ozi di Ercole, il ciclo di incontri del Parco divenuto appuntamento dell'avvio di autunno dell'antico sito".



