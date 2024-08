Vela: appuntamento a Genova per i giovani della Lega Navale

Appuntamento a Genova per i giovani velisti della Lega Navale di Napoli: dal 30 agosto al 2 settembre, nel capoluogo ligure si disputeranno infatti i campionati italiani giovanili in singolo "Kinder joy of Moving".

Si tratta di una competizione che vede la partecipazione dei migliori giovani velisti italiani - si legge nel comunicato della Lega Navale partenopea - quelli pronti a spiccare il volo verso le classi olimpiche nei prossimi anni.

Si parte da oggi con la Primavela e, dopo un giorno di pausa, si passa ai giovani campioncini già affermatisi a livello nazionale e internazionale.

Già nella Primavela, classe Optimist, la Lega Navale di Napoli partecipa con cinque giovani velisti: alla "Coppa Primavela bimbi 2015" con Francesco Pietro Forte e Leonardo Esposito; "Coppa Cadetti bimbi 2014" con Giovanni Brecci e Valerio De Simone; "Coppa del Presidente bimbi 2013" con Antonio Di Biasi Sempre nella classe Optimist, ai campionati italiani in singolo sarà presente invece Raffaele Nugnes. Ad accompagnarli il tecnico Optimist Antonio Beneduce dell'Omo.

Folta rappresentanza della Lega Navale di Napoli anche nella classe Ilca. In particolare, nella classe Ilca 4 troviamo Anna Paola Castaldo, Giorgio De Franceschi, Sara Maione e Valeria Ammirati, mentre alla classe Ilca 6, Flavio Tito Mancini, Ginevra Caracciolo e Salvatore Mancino.

Quella di Genova si conferma una grande festa della vela giovanile con oltre mille velisti partecipanti alle due manifestazioni (circa 400 alla Coppa Primavela Kinder Joy of Moving e i restanti ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo Kinder Joy of Moving), con un indotto tra istruttori, staff, famiglie, accompagnatori e giudici che supera le duemila presenze in una settimana di eventi.



