A 'Napoli Spacca', gli Almamegretta incontrano i Mogwai

Si svolgerà lunedì 2 settembre la prima edizione di Napoli Spacca-soundscapes city performance; si tratta, spiegano gli organizzatori, di "un progetto di ricerca sonora dell'ambiente urbano e naturale, un percorso creativo pensato per dare nuova vita ai suoni della città preservando il passato e proiettarsi nel futuro attraverso le tradizioni orali e musicali". Il progetto intende creare un dialogo tra le diverse generazioni e tra la tradizione e l'innovazione tecnologica.

Promosso dall'Ufficio musica del Comune costituisce una prima internazionalizzazione del macro progetto Napoli Città della Musica per ricerca, cattura ed elaborazione dei suoni (rumori) urbani di Napoli. Il lavoro è stato affidato, si rileva, "a due artisti di straordinaria caratura: Paolo Polcari, tastierista co-fondatore e producer del gruppo Almamegretta, e Stuart Braithwaite chitarrista scozzese e leader del gruppo post-rock Mogwai". La loro collaborazione, si evidenzia, "permette di unire tecniche di registrazione tecnologicamente avanzate con un'approfondita conoscenza delle tradizioni sonore creando un perfetto mix di innovazione e folklore".

L'evento culminante di "Napoli Spacca" avrà luogo alle 21 nel cortile del Maschio Angioino. La performance live sarà "unica grazie all'uso di strumenti della tradizione e alla struttura dell'installazione sonora e offrirà al pubblico un'esperienza immersiva e coinvolgente".

Sempre il 2 settembre, alle 11:30, Palazzo Cavalcanti - Casa della Cultura, ospiterà il panel "Ri-generarsi tra tradizioni popolari e innovazione sonora. Napoli spacca ancora".

Parteciperanno gli artisti Paolo Polcari e Stuart Braithwaite il delegato del sindaco per l'industria e l'audiovisivo Ferdinando Tozzi, il curatore e ricercatore indipendente interessato alle intersezioni tra arte suono e tecnoculture prof. Leandro Pisano, la docente di etnomusicologia all'Università Federico II giornalista e saggista Simona Frasca e lo scrittore e ricercatore indipendente - precedentemente all'Università L'Orientale di Napoli - Iain Michael Chambers. Modera Giulio Di Donna.



