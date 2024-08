Controlli della polizia locale in aeroporto, taxi nel mirino

La Polizia Locale di Napoli - Unità Operativa Aeroportuale - ha effettuato un'operazione di controllo di Taxi e Ncc all'interno dell'area dell'aeroporto di Napoli in orario tardo serale e notturno.

Sono 23 i veicoli controllati e 14 le infrazioni riscontrate, delle quali 3 hanno comportato il ritiro della licenza per prelievo passeggero al di fuori del proprio turno di servizio e 9 la segnalazione al Servizio Pubblico di Trasporto per violazioni al regolamento comunale, a tutela dell'utenza e degli operatori corretti. In particolare la Polizia Locale ha sanzionato quei tassisti che prelevano passeggeri fuori dai posteggi autorizzati e che non rilasciano ricevuta per la tariffa predeterminata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA