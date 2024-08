Lukaku in arrivo a Napoli, ora c'è McTominay nel mirino

(di Francesco Tedesco) Lukaku in arrivo, mentre resta ancora vivo il ballottaggio per il nuovo centrocampista tra Gilmour e McTominay. Il Napoli affronta così lo sprint di un mercato difficile, ma che il ds Manna sta cercando di portare al finale con buoni risultati in quanto agli arrivi, mentre appare sempre più travagliata la cessione Osimhen.

La notizia più buona di tutte arriva dalla trasferta del direttore sportivo a Londra, dove dopo lunghi incontri con i dirigenti del Chelsea e uno stretto contatto telefonico con il presidente del Napoli De Laurentiis ha chiuso l'acquisto definitivo del 31enne attaccante belga che costa al Napoli 30 milioni. Lukaku avrà un contratto triennale da circa 8 milioni a stagione, che firmerà la prossima settimana, dopo le visite mediche che dovrebbero svolgersi martedì. Il bomber darà finalmente al tecnico Conte l'attaccante che aveva chiesto in maniera netta al momento della sua firma come allenatore del Napoli: "Osimhen va via? Ok, allora prendiamo Lukaku", aveva detto il tecnico a De Laurentiis.

L'acquisto di Lukaku porta a 107 milioni circa la spesa del Napoli finora per la ricostruzione di una squadra che vuole tornare in Champions: ai 30 del belga si aggiungono infatti i 35 per Buongiorno, i 30 per Neres, i 12 per Rafa Marin. Ma la spesa non si ferma, perché oltre a Anguissa e Lobotka Conte vuole un altro centrocampista centrale, e il Napoli rimane a fare mercato in Inghilterra, con uno sprint tra Gilmour e McTominay. Il 23enne scozzese del Brighton sembrava vicino alla firma ma ora la trattativa è rallentata, con i fari azzurri che si stanno concentrando su Scott McTominay, 27enne centrocampista del Manchester United su cui il club azzurro è pronto a mettere sul piatto un'offerta da 25 milioni, su cui riflette lo United che ne chiede 35.

Intanto resta l'attesa per Osimhen, uomo che vive ai margini la stagione del Napoli che chiede una somma vicina alla sua clausola da 130 milioni, ma non ha offerte che si avvicinino alle pretese. La speranza resta nella trattativa riaperta con l'Arsenal, che però non offre tutti quei soldi: e così il presidente azzurro riflette anche sulla possibilità di tenere fermo il bomber nigeriano fino al mercato di gennaio.

Le trattative sono però anche su altre partenze a cominciare da Cheddira che andrà in prestito all'Espanyol, per arrivare a Folorunsho che è vicino alla Lazio.

E mentre il mercato affronta lo sprint finale, domani contro il Bologna al Maradona Conte si aspetta una risposta d'orgoglio da parte della squadra, magari con i gol di Raspadori e Simeone.

Uno dei più determinati appare Anguissa: "Vogliamo riportare il Napoli dove era prima dell'anno scorso. Non sarà facile, ma tutti si impegnano per garantire che vada per il meglio", ha detto oggi. Quanto a Conte, nella conferenza stampa di ieri aveva ostentato grinta e ottimismo: "Qualsiasi cosa accada sul mercato - ha detto - a me non interessa. Lavorerò e lavoreremo a testa bassa e faremo il possibile e l'impossibile per riportare il Napoli dove merita. Bisogna avere solo un po' di pazienza.

Quando lavori i risultati devono venire fuori per forza".





