Colpi d'arma da fuoco a Salerno, spari contro le case

I carabinieri del nucleo operativo e quelli della compagnia di Salerno sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente degli spari esplosi in nottata a Mariconda e Pastena, quartieri della zona orientale. I due episodi sono avvenuti tra le 3 e le 5, a pochi chilometri di distanza.

A Mariconda sono stati esplosi da un'auto otto colpi di pistola verso un'abitazione di via Mauri. Analoga modalità anche a Pastena dove è stato centrato dai proiettili lo stabile nel quale risiede un pregiudicato. In entrambi i casi non si sono avuti feriti. I rilievi dei carabinieri, anche con il supporto della scientifica, sono andati avanti per ore. I militari, guidati dal tenente colonnello Luigi Aureli e dal maggiore Antonio Corvino, sono al lavoro per ricostruire il movente e risalire ai responsabili.



