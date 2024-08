Tentato omicidio in camera d'albergo, presso 25enne cubano

Un 25enne di origini cubane, gravemente indiziato del tentato omicidio di un 35enne italiano, avvenuto lo scorso luglio nella camera di un albergo di Giugliano in Campania, è stato arrestato oggi dai carabinieri di Varcaturo in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli nord su richiesta della Procura.

L'uomo, per motivi di gelosia, si sarebbe introdotto, di notte, nella camera occupata dalla vittima e dalla sua ex compagna, cercando ripetutamente di colpire all'addome il 35enne con un coltello di grosse dimensioni. Questi ha però reagito, riuscendo a schivare e deviare i fendenti, venendo ferito solo alla coscia.

Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura, hanno consentito di ricostruire l'accaduto e - mediante il racconto della vittima, l'ascolto di testimoni e l'analisi delle telecamere di videosorveglianza - identificare il responsabile.

Il 25enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale.





