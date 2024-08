Esce sul balcone per ritirare un panino, preso un latitante

I carabinieri sapevano che era in zona, ma non precisamente in quale edificio, e così per giorni si sono confusi - in un servizio di appostamento andato avanti per giorni - tra i turisti diretti ai Quartieri spagnoli a Napoli in visita al murale di Maradona, convinti che prima o poi sarebbe uscito. Francesco Gragnaniello, 37enne ricercato dal 6 giugno scorso, infatti era in via Concordia, a Napoli, non lontano dall'incrocio con la via del murale. E ieri pensando che quegli uomini in strada (con occhiali da sole, zaino, magari un cappellino calzato e una bottiglia d'acqua per rinfrescarsi) erano semplicemente dei turisti, ieri sera, è uscito tranquillamente sul balcone di casa, al terzo piano di un edificio, ed ha calato il paniere con una corda per ritirare da un rider un panino che aveva ordinato poco prima.

I militari della sezione catturandi lo hanno riconosciuto ed hanno fatto scattare il blitz. In pochi secondi i militari sono entrati nell'abitazione del 37enne. Inutile il tentativo di nascondersi nel divano, in un vano ricreato ad arte. Sono scattate le manette, poi il trasferimento al carcere di Poggioreale, dove resterà poco. L'Austria ha chiesto 'estradizione perché Gragnaniello è ricercato dalle autorità austriache e tedesche, per alcuni furti di rolex compiuti nel loro territorio.

Il 6 giugno scorso, inoltre, per sottrarsi al mandato di cattura europeo, aveva violato i domiciliari a cui era stato sottoposto per una rapina commessa a Rimini.



