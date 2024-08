Salta SponzFest, Capossela invita a ritrovo Sponz-taneo

"Un anno fa il 20 agosto, a Sant'Andrea di Conza cominciavamo il decennale di Come li pacci, travolti dalla giovin fanfara Famm' fa tard" - Fan Fath Al.

Quest'anno per la prima volta in 11 anni siamo stati costretti a saltare l'edizione. Ugualmente, senza nessun programma e senza alcuna pre-organizzazione, per chi ha in mente un giro a Calitri ci si potrebbe ritrovare sabato 31 agosto, a cavallo delle feste patronali, per un ritrovo 'Sponz-taneo'". Lo scrive sulle sue pagine social Vinicio Capossela, ideatore dello Sponz Fest che quest'anno, come reso noto qualche settimana da dagli organizzatori, non è potuto partire a causa della mancanza "delle condizioni minime per organizzare l'edizione senza snaturarla".



