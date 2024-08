Elly Schlein alla Festa dell'Unità di Procida il 31 agosto

Elly Schlein parteciperà alla edizione 2024 della Festa dell'Unità di Procida, organizzata dal locale circolo del Partito Democratico in collaborazione con la Federazione di Napoli. La segretaria nazionale PD interverrà a chiusura della manifestazione in programma per il 31 agosto prossimo alla Marina di Chiaiolella. Previsti una serie di dibattiti legati all'attualità delle scelte politiche nazionali, regionali e locali a cui parteciperanno rappresentanti regionali e nazionali del Partito Democratico oltre che del mondo sindacale.



