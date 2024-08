Al via Antro, Festival del Parco archeologico Campi Flegrei

'Mens agitat molem' (La mente muove la materia) è il tema della quarta edizione di Antro - Il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei che dal 30 agosto al 15 settembre proporrà appuntamenti con l'arte, la musica e la danza al Castello aragonese di Baia, manifestazione finanziata dal Parco archeologico dei Campi Flegrei (direttore Fabio Pagano) e realizzata con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. Aprirà il concerto di Gio Cristiano Mediterranean Quartet con la special guest Dean Bowman, il 31 agosto in cartellone 'Moby Dick l'incantatrice.

Monologo per sette voci intorno alla balena bianca' di Rosalba Di Girolamo, da Melville. Il 1 settembre il Castello di Baia ospiterà una tappa del tour 'Ra di Spina', progetto di Laura Cuomo. Il 6 settembre, 'Corto Maltese e Irene di Boston', lettura, musica e disegno dal vivo con i testi di Marco Steiner, il 7 settembre spazio a 'Gaius Plinius Secundus. L'ultimo viaggio di Plinio il Vecchio' a cura del Teatro di Tato Russo, l' 8 settembre 'De Rerum Natura', a cura dell'associazione MDA Danza. L' 11 settembre, 'Commedia&Arte. Teatro' con Markus Kupferblum e le sue maschere, a cura della Fondazione Canto di Virgilio. Il 12 settembre, alle 18.30, conferenza 'Immagini e segni fonetici nella più antica scrittura d'Europa' di Matilde Civitillo, il 13 settembre 'Sibille: oracoli e divinazioni in forma moderna' di Marina Rippa, il 14 settembre, alle 21.00, l'associazione ArtGarage propone 'Il mare che ci unisce' con la coreografia di Emma Cianchi e le musiche di Lino Cannavacciulo.

Gran finale con Francesco Montanari, il 15 settembre, in 'Menecmi' da Plauto, regia di Enrico Zaccheo. Partecipazione agli eventi, tutti dalle ore 21, con il biglietto di ingresso al Castello (5 euro).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA