Nell'Avellinese 30enne picchiato e accoltellato da tre persone

Lo hanno picchiato e poi ferito con un'arma da taglio nel pieno centro di Manocalzati, piccolo centro a pochi chilometri da Avellino. Gli aggressori, tre uomini di età compresa tra i 17 e i 37 anni, sono stati individuati e denunciati a piede libero dai carabinieri.

La vittima, un 30enne del posto, è stato raggiunto da una coltellata alla gamba ed è stato ricoverato in ospedale ad Avellino. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e i motivi all'origine dell'aggressione.



