Petra Strumilia tra storia, musica e cultura

Storia, Musica e Cultura: intenso e coinvolgente il programma estivo del Circolo Socio-Culturale Petra Strumilia.

In sinergia con il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, guidato dal Comandante Mario Bellizzi, il 23 agosto sarà una giornata ricca di iniziative per contribuire attivamente alla diffusione di importanti principi di cultura, prevenzione e sicurezza tra i cittadini.

Le attività culturali rappresentano una componente di grande impatto nella promozione del patrimonio e della storia territoriale, un aspetto importante, che il Circolo Socio-Culturale Petra Strumilia, presieduto dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, porta avanti con l'intento di trasmettere messaggi di valore alle future generazioni.

Il 23 agosto alle ore 10 l'inaugurazione della Mostra Storica "I Pompieri di Avellino": foto, attrezzature, mezzi e documenti che testimoniano la storia del Comando di Avellino fin dalla sua istituzione, nella sala consiliare del Comune di Pietrastornina, nel Piazzale S. Iermano, 4.

"Pompiere per un giorno" è l'iniziativa dedicata ai più piccoli: dalle ore 9.00 alle ore 12 nel piazzale Salvatore Iermano, antistante il Municipio di Pietrastornina, ci sarà un camp dimostrativo dell'attività dei Vigili del fuoco, a cura dell'Associazione dei Vigili del Fuoco di Avellino. Durante la manifestazione "Pompieropoli" sarà possibile effettuare una serie di esperienze immersive dove i bambini possono approcciarsi alle attività dei vigili del fuoco.

Gran finale alle 20.30: nello storico borgo di Pietrastornina all'Ombra della Guglia, sull'antica coorte antistante la Chiesa Madre si terrà il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata formalmente istituita nel 2017, con il Maestro-Direttore Donato Di Martile, è composta da 45 esecutori, tutti provenienti dai più famosi conservatori di musica italiani; partecipa con stile e bravura alle celebrazioni pubbliche più importanti, essa rappresenta degnamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'elevato livello artistico raggiunto negli ultimi anni contribuisce a diffondere l'immagine del Corpo ed a rappresentarlo degnamente in occasioni di manifestazioni pubbliche, sfilate, concerti, riscuotendo unanime apprezzamento dalla critica e grande successo di pubblico. Conduttrice della serata sarà la giornalista Titti Festa.



