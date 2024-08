Maltempo: pioggia e vento, si solleva asfalto nel Napoletano

Il maltempo che dalle prime ore della giornata si è abbattuto sulla provincia di Napoli, ha provocato danni legati anche alla tenuta delle strade.

È il caso dell'incrocio tra via Benedetto Croce e via De Nicola, nella parte alta di Torre del Greco, punto molto trafficato in quanto tra gli snodi principali tra quelli che conducono fino al casello autostradale della città vesuviana: qui l'asfalto si è letteralmente sollevato, risultando pericoloso per gli automobilisti in transito. Non sono mancate le segnalazioni agli uffici preposti alla manutenzione stradale, che in queste ore stanno lavorando per risolvere il problema.

Le annunciate avverse condizioni meteo, in particolare per la possibile presenza di forte vento, già ieri sera avevano indotto il sindaco Luigi Mennella a firmare un'ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura del cimitero, dei parchi e dei giardini pubblici fino alle 9 di lunedì 19 agosto.



