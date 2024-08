Lite in un bar, colpi di pistola ed un uomo ferito

Una lite per futili motivi, poi i colpi di pistola all'interno di un bar di Cervinara, in provincia di Avellino.

È accaduto nel centro della Valle Caudina dove un 30enne ha colpito alla testa con un bicchiere un giovane del posto che subito dopo ha estratto l'arma ferendo l'aggressore alla schiena e ad un braccio. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "San Pio" di Benevento dove nella notte è stato operato. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire la dinamica della sparatoria.



