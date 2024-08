Agerola Sui Sentieri degli Dei, Serena Brancale lunedì 19 agosto

Lunedì 19 agosto Serena Brancale sarà l'artista che si esibirà nell'ambito del festival (Parco Colonia Montana.

Gianmaurizio Foderaro condurrà la serata e introdurrà l'esibizione di Serena Brancale, una delle voci più riconoscibili del jazz italiano, diventata mainstream negli ultimi mesi grazie al successo di "Baccalà", un brano in dialetto barese.

Con la sua versatilità da polistrumentista, performer e compositrice, Serena è una forza creativa della scena musicale italiana. Un'artista dal sound caleidoscopico che incorpora diversi generi musicali: dal soul al jazz, dal pop al R&B senza tralasciare i suoni dell'elettronica con cui sperimenta grazie a pad, tastiere e loop station.

Dopo il successo del tour 2023 e del nuovo singolo "Baccalà" che è tra i brani più virali in Europa, approda ad Agerola per incantare il pubblico con le sue mille risorse.

Rai Radio Tutta Italiana, anche per la 13 edizione è media partner del "Festival Agerola Sui Sentieri degli Dei", questa volta insieme a Rai Isoradio, che sarà una presenza costante, con collegamenti in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio, grazie all'impegno del Direttore Alessandra Ferraro.

Suggerimenti sugli artisti ed appuntamenti all'insegna della "Radio bellezza", progetto ideato da Paolo Logli, Gianmaurizio Foderaro, Gianni Sergio, per celebrare i 100 anni di Radio Rai.





