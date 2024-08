Domani Madonna a Pompei, tutto pronto per la visita agli Scavi

Cresce l'attesa per la visita della popstar Madonna, attesa domani sera al Parco archeologico di Pompei nel giorno del suo 66mo compleanno. In città e nell'area antistante gli Scavi si parla del possibile itinerario che al momento resta top secret, e di ciò che farà l'artista internazionale - accompagnata da una ristretta cerchia di amici - per festeggiare la ricorrenza.

Quel che è certo è che Madonna visiterà gli Scavi in forma privata, come già annunciato dal prefetto di Napoli Michele di Bari al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta martedì. E che ad accoglierla ci sarà il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel. Per la visita della star della musica sono state disposte particolari misure di sicurezza. Smentita invece, nei giorni scorsi, la notizia che era circolata di un party a favore di 500 invitati vip per il suo compleanno all'interno degli Scavi.

Ieri pomeriggio la popstar, in compagnia del fidanzato Akeem Morris, è atterrata proveniente da Portofino con volo privato all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, per poi entrare in un van con cui ha lasciato lo scalo. Domani è prevista la visita a Pompei, ma non sono escluse tappe intermedie in altre località della Costiera.

"Sono orgoglioso, lo dico con grande piacere, del fatto che abbiamo creato un clima di accoglienza a Pompei" la dichiarazione del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio raggiunto al telefono dall'ANSA.

La città è famosa nel mondo per il Santuario e gli Scavi che restituiscono nuove scoperte, da ultimo una necropoli nell'area interessata dai lavori della Circumvesuviana: "In questi ultimi due anni siamo stati un po' sulla cresta dell'onda addirittura mondiale - ha aggiunto il primo cittadino -. E questo, credo, abbia determinato la scelta non solo di Madonna ma anche di qualcun altro di tornare a Pompei".



