In 50mila alla festa medievale di Teggiano

Successo di pubblico a Teggiano, nel Salernitano, con oltre 50mila presenze alla ventinovesima edizione della festa medievale "Alla Tavola della Principessa Costanza".

Per tre giorni, 11,12 e 13 agosto scorsi, il borgo storico patrimonio Unesco è stato meta di migliaia di turisti, provenienti da ogni parte d'Italia, che hanno assistito alla rievocazione storica dei festeggiamenti svoltisi nel 1480 per le nozze tra Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano con Costanza figlia di Federico da Montefeltro, il grande Duca di Urbino. Numeri da record per la kermesse, organizzata dalla Pro Loco Teggiano presieduta da Biagio Matera, anche per il corteo storico con ben 600 figuranti vestiti con meravigliosi e sfarzosi abiti medievali. I turisti hanno potuto apprezzare le ricchezze storico culturali di Teggiano attraverso un percorso in cui hanno scoperto ben 23 siti da visitare tra chiese, palazzi gentilizi e musei. "È un evento che ci inorgoglisce - racconta all'ANSA il sindaco di Teggiano Michele Di Candia - il cui successo lo si deve soprattutto alla nostra Pro Loco e alle centinaia di volontari che ne sono parte attiva".

Quest'anno la manifestazione avrà una continuazione nei prossimi mesi con la premiazione dei partecipanti al concorso Concorso "IncontrArti a Teggiano - Alla Tavola della Principessa Costanza". Organizzato dalla Pro Loco di Teggiano con il contributo della Fondazione Banco di Napoli, il concorso ha visto i partecipanti raccontare, attraverso una foto, un video o un saggio giornalistico, le emozioni vissute nel corso della festa medievale teggianese. "A fine settembre - sottolinea Biagio Matera - raccoglieremo i lavori e poi una giuria qualificata decreterà i vincitori in modo di destagionalizzare il nostro evento".



