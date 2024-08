Ferragosto al Modis Martini Beach Arena

A Casal Velino il party di Ferragosto cool dell'estate, la prima volta del Martini Summer Party con quattro deejay fenomenali, tanta energia e buona musica. Domani, giovedì 15 agosto dalle 19, free entry, il Modis Martini Beach Arena festeggia il Ferragosto con una lunga staffetta di maestri della consolle.

Il warm Up sarà un intreccio di nuove e vecchie leve: Domenico Fontana, FE.MA. e Nanni Coppola, un amore per la musica il suo di lungo corso. Nel 2016 dà vita a due etichette Noise Cuts Records e Big Area Records, la prima attiva nella musica house e Techouse, la seconda che si rivolge alla musica Techno, entrambe distribuite da Label Works. Oggi è socio Co-fondatore e docente alla Mec Academy ed è felice di trasferire tutta la sua competenza ed il suo consolidato amore per la musica e per le più avanzate tecnologie in consolle a chiunque voglia imparare e lasciarsi travolgere dal ritmo appassionante della musica. A riscaldare la pista ci penserà la voce di Marco Maietta. Stili diversi, dj bag interscambiabili, emozioni e la sensazione unica di sentirsi liberi ballando a piedi scalzi sulla sabbia. A seguire, a girare i dischi ci penserà Sean Gray, la guest della serata. Dj americano, nato a San Francisco che ha fatto di Salerno la sua base, ha appena 29 anni, ma alle spalle già 13 anni di attività sul territorio campano, nazionale ed internazionale.

Dopo la sua prima volta al Sea Garden Club, alla tenera età di 15 anni, tante cose sono cambiate. Nel territorio salernitano si è esibito negli anni in tanti locali noti: Bogart Club, Teatro Vittoria, Rocce Rosse Clubbing, Dolcevita Italian Discoteque e Modo Club, ma parallelamente ha girato i dischi anche in Sardegna, Sicilia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Molise, Abruzzo e Calabria. Nel 2018 un tour europeo lo ha portato in Spagna, Grecia, Polonia e Croazia. La sua popolarità è aumentata di recente soprattutto con Tik Tok, celebri i suoi remix di Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci e Voglio Sapè di Gigi Finizio.

Numerosi gli artisti internazionali con i quali ha collaborato e condiviso la scena, tra i quali: Sfera Ebbasta, Geolier, Capo Plaza, Luchè, Guè Pequeno, Baby K, Fred De Palma, Jimmy Sax, Andrea Damante e tanti altri.

MUSICA SEMPRE Dalla terrazza alla pedana sul mare la musica al Modis non smette mai di suonare. Dalle 18, quando il sole comincia a calare e la temperatura si fa più fresca, a fare da sottofondo a questo sfondo da cartolina ci pensano Gigi Squillante & Fernando Opera, due veterani della consolle.

PINK NIGHT Il format di successo che a Casal Velino celebra le donne più famose della nightlife, prosegue il 22 agosto con Georgia Moss. Tra le migliori e più acclamate dj e producer della scena contemporanea, ha raggiunto in parecchi anni di gavetta una popolarità sempre maggiore che l'ha portata nel corso degli anni a collaborazioni di prestigio internazionale



Riproduzione riservata © Copyright ANSA