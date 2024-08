Cadavere in auto: l'uomo è stato ucciso dal figlio, poi arrestato

È stato accoltellato l'uomo il cui cadavere è stato trovato in un'auto abbandonata nei pressi dello svincolo autostradale a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli.

Per l'omicidio è stato arrestato il figlio dell'uomo, colto dalle forze dell'ordine locale mentre cercava di introdursi in una delle abitazioni della zona. Alla ricerca, probabilmente, di una vettura da usare per la fuga. Sia la vittima che l'arrestato sono di nazionalità tedesca.

L'uomo, un 33enne, è stato portato presso il carcere di Poggioreale e qui si è appreso che era ricercato dalle forze dell'ordine tedesche proprio per l'omicidio del padre, avvenuto a Monaco di Baviera e segnalato da alcuni residenti che avevano assistito all'accoltellamento. Vedendo poi l'uomo caricare il proprio padre nel bagagliaio dell'auto - dove è stato ritrovato - e darsi alla fuga. Fuga conclusasi a Pomigliano d'Arco per un banale guasto dell'auto.



