Raccolta fondi per bimbi malati, per CC è messinscena

Si erano presentate come rappresentanti di un'associazione di volontariato che raccoglievano contributi in favore di bimbi malati, affetti da leucemia. Ma la loro presenza, nel corso di una festa eno gastronomica a Pimonte, in provincia di Napooli, ha destato la curiosità dei carabinieri che hanno avvicinato le due donne chiedendo loro delucidazioni sull'attività svolta.

Per i carabinieri però si trattava di una messinscena. Per questo motivo due donne sono state denunciate per truffa aggravata e proposte per il foglio di via.

Avevano allestito un piccolo banchetto, in uno spazio allestito durante un festival eno-gastronomico di paese, descrivendo la loro attività, I militari hanno restituito il denaro ai benefattori: li hanno chimati dal pacol utilizzando il microfono installato sul palco dove si esibivano alcuni cantanti. Uno ad uno, i cittadini si sono avvicinati ai militari e si sono visti riconsegnare il denaro.



