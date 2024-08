Rissa in spiaggia, denunciati 2 minorenni e un 21enne

Lo scorso 6 agosto il video della rissa sulla spiaggia libera a Ercolano (Napoli) davanti ai bagnanti aveva fatto il giro del web, suscitando reazioni di stupore e indignazione. Oggi, i Carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato per rissa, percosse e lesioni personali aggravate due minorenni di 16 e 17 anni e un 21enne; sono tutti incensurati, il più grande di Torre del Greco (Napoli).

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il più grande, insieme ad altre persone in corso di identificazione, sarebbe stato aggredito dai minorenni e da qui ne sarebbe scaturita una rissa.

Motivo del litigio: le attenzioni che il 21enne avrebbe rivolto a una ragazza, coetanea e amica dei minorenni.

Le indagini dei Carabinieri, coordinati dall'Autorità giudiziaria, hanno permesso di accertare che quella sera, dopo la rissa in spiaggia, il 16enne e il 17enne avrebbero aggredito un'altra volta il 21enne probabilmente in Piazza Santa Croce a Torre del Greco, procurandogli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni dai medici del pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco. Le indagini proseguono per delineare l'intera vicenda. (ANSA)

