Uomo picchiato a sangue, 4 arrestati per tentato omicidio

I carabinieri del Radiomobile di Mantova, in collaborazione con i colleghi di Napoli-Scampia, hanno arrestato nel capoluogo partenopeo quattro persone, tre italiani e un albanese, accusate di aver tentato di investire un uomo, per poi picchiarlo a sangue, a Borgo Virgilio, nel Mantovano. Tre di loro sono stati portati in carcere a Mantova mentre il quarto è stato rinchiuso in quello di Napoli, tutti con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio risale al 23 giugno scorso quando i quattro, a bordo di auto, hanno tentato di investire un 28enne residente a Borgo Virgilio. Scesi poi dalla macchina lo avrebbero picchiato con tubi di ferro e una chiave a pappagallo, lasciandolo tramortito a terra per poi allontanarsi in tutta fretta. Il giovane è stato soccorso per traumi alla testa, al torace e la frattura del setto nasale. Decisive nell'individuazione dei quattro le telecamere di videosorveglianza della zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA