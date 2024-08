Make art 4 your rights, contest che celebra diritti con arte

"Make Art 4 Your Rights" è il nuovo contest artistico dedicato agli artisti della regione Campania, ideato da Linea d'Ombra Festival per realizzare un'installazione totemica sui diritti, filo conduttore della prossima edizione. Il tema delle prossime due annualità del festival è appunto "diritti/rights". L'iniziativa si propone di valorizzare il talento degli artisti locali, utilizzando l'arte come strumento per sensibilizzare le persone sui diritti umani e civili. Il progetto vincitore sarà premiato con un contributo finanziario finalizzato alla realizzazione completa dell'opera. L'esposizione si terrà in piazza Portanova a Salerno, in occasione della XXIX edizione del Linea d'Ombra Festival, in programma dal 9 al 16 novembre 2024.

Per partecipare gli interessati devono compilare un form di iscrizione, disponibile sul sito di Linea d'Ombra, allegare un dossier artistico, una copia del documento d'identità e il curriculum vitae dell'artista o del collettivo che partecipa. Il contest è aperto a singoli artisti, collettivi informali e associazioni artistiche, con l'unico requisito di risiedere in Campania. Il dossier artistico dovrà includere una scheda tecnica dettagliata dell'opera in scala, il concept artistico, un elenco specifico dei materiali utilizzati e un bozzetto o render fotografico dell'opera proposta. Il possibile montaggio è previsto entro il 4 novembre, lo smontaggio il 18 novembre 2024.

Le proposte saranno valutate da un comitato di esperti del settore artistico e culturale. Quattro sono i criteri di valutazione definiti dal bando: originalità e creatività, coerenza con il tema della XXIX edizione, fattibilità tecnica e sicurezza, impatto visivo e capacità di coinvolgere il pubblico.

Il premio, del valore di 2.500,00 euro, sarà assegnato all'opera che meglio saprà interpretare il tema dei diritti. Le proposte devono essere inviate entro le ore 23:59 del 1° settembre 2024 all'indirizzo e-mail info@lineadombrafestival.it.

Per chi volesse candidare il proprio film alla prossima edizione di Linea d'Ombra festival può accedere alla piattaforma Filmfreeway. Quattro sono le sezioni in concorso ancora aperte: Passaggi d'Europa, riservata ai lungometraggi europei, opere prime o seconde; LineaDoc, per i documentari mondiali; CortoEuropa, ai cortometraggi europei, e VedoAnimato, ai corti d'animazione prodotti in tutto il mondo. La deadline per l'iscrizione alla preselezione è il 1° settembre 2024 alle ore 23:59.

Linea d'Ombra Festival XXIX edizione è un'iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno.



