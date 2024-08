Santagada,chiusura cimiteri a Napoli ad agosto misura necessaria

La decisione di chiusura dei cimiteri cittadini nel mese di agosto è stata al centro dell'incontro della commissione Salute e Verde del Consiglio Comunale di Napoli, presieduta da Fiorella Saggese. Alla riunione hanno partecipato l'assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, il responsabile dell'area Ambiente, Arnaldo Stella, e i rappresentanti delle sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL.

L'assessore Santagada ha spiegato che la chiusura dei cimiteri "è stata una misura necessaria a causa di problemi di personale, nonostante gli sforzi per accogliere le istanze sindacali" e ha espresso disappunto per la decisione dei sindacati di emettere un documento nonostante un incontro informale avesse già avuto luogo e manifestata una ampia disponibilità a risolvere le problematiche dei cimiteri cittadini, a partire dall'assegnazione di una parte delle venticinque nuove unità di personale che dovrebbero essere destinate all'area Ambiente. Santagada ha concordato con lo stato di evidente sofferenza che caratterizza i cimiteri, evidenziando al contempo che un elemento chiave per il miglioramento della qualità dei servizi cimiteriali sarà sia l'approvazione del regolamento di polizia mortuaria, che prevede anche la valorizzazione e il recupero di cappelle private abbandonate che potranno essere successivamente assegnate ai cittadini, che la riorganizzazione delle partecipate, attualmente in corso di definizione.

Il dirigente dell'area Ambiente, all'interno della quale ricade il servizio cimiteri, ha specificato che le nuove unità di personale addette alla sorveglianza non sono ancora state assegnate all'area e che la chiusura dei cimiteri ad agosto non sarà totale, ma limitata al servizio di polizia mortuaria e alla settimana di ferragosto. I cimiteri, quindi, restano aperti al pubblico. Il provvedimento è stato adottato per la mancanza di personale, una carenza ormai grave che rende irrinunciabile l'ampliamento del personale di sorveglianza e che ha portato ad esternalizzare le attività di polizia mortuaria.

I rappresentanti sindacali hanno sottolineato la necessità di aumentare il personale sia nei servizi cimiteriali, che in quelli di altri settori importanti dell'amministrazione, come le aree verdi, con riferimento alle categorie più basse, di prevedere dotazioni adeguate per i lavoratori e di esplorare nuove forme di appalti che garantiscano servizi di alta qualità.

Iris Savastano (Forza Italia) ha evidenziato la mancanza di una strategia adeguata alla risoluzione dei gravi problemi di un settore, come quello dei cimiteri, che rappresenta un servizio essenziale. Va costruita una cabina di regia per la gestione dei vari componenti che regolano il funzionamento dei cimiteri, assicurando con urgenza un incremento delle risorse umane.

Anna Maria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva) ha descritto la situazione come critica, suggerendo che sarebbe stato opportuno un confronto con l'assessore Santagada, il direttore generale e la commissione consiliare prima di emettere l'ordine di servizio della chiusura per la settimana di ferragosto. Ha inoltre sottolineato l'importanza di garantire un flusso di informazioni tempestive tra i servizi e gli organi politici per assicurare la ricerca di soluzioni rapide.

La presidente Saggese ha condiviso l'idea di migliorare il dialogo, pur non concordando con l'idea di destinare tutto il nuovo personale ai servizi cimiteriali. È essenziale, infatti, che le risorse vengano distribuite anche ai servizi afferenti all'ambiente e al verde cittadino. La commissione, ha assicurato, continuerà a monitorare la situazione.



