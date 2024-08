A Ferragosto il Parco archeologico di Ercolano aperto

Sarà regolarmente aperto il Parco archeologico di Ercolano nel giorno di Ferragosto e per l'intero mese di agosto con orari estivi (8.30-19.30 ultimo ingresso ore 18.00). Un'occasione per ammirare, anche nei giorni di festa, le rovine dell'antica città con la spiaggia di recente tornata a splendere di nuova luce.

E ancora, ogni venerdì sera del mese di agosto è possibile partecipare a I Venerdì di Ercolano, ciclo di visite che offrono percorsi guidati nelle domus e ambienti illuminati, animati da performances teatrali originali create ad hoc in collaborazione con il nucleo artistico Teatri 35.

Tema scelto per l'edizione 2024 è la figura di Ercole, mitico fondatore della città. "I nostri visitatori ancora una volta sono invitati a diventare partecipi attori della storia, ci piace che siano loro i cittadini di Ercolano", dice il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano. "Li accoglieranno la Spiaggia ritrovata, ma anche il Giardino dell'ozio della Casa di Telefo, dove potranno approfittare di un momento di frescura all'ombra dei melograni sulle sdraio e leggere qualcuno dei libri messi a disposizione, per poi proseguire nella visita e godere delle bellezze dell'antica città".

Nel biglietto è incluso il Padiglione della Barca e l'Antiquarium, che offre un quadro più ampio della visita con approfondimenti nel mondo marinaresco e negli splendori del passato della città.



