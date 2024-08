Società di Storia della Medicina, il 49/o congresso a Salerno

Si svolgerà a Salerno, dal 9 al 12 ottobre, il 49/o Congresso della Società di Storia Internazionale della Medicina. La città della Schola Medica, considerata la prima della civiltà occidentale, ospiterà relazioni, letture magistrali, poster e tavole rotonde su un'ampia gamma di temi: la Storia della Medicina nella Mediterranea Koinè; la Scuola Medica Salernitana e la sua eredità; la Nutrizione nella storia e le sfide contemporanee; l'origine e lo sviluppo dell'Hortus Simplicium; lo sviluppo delle specialità mediche; la prevenzione in medicina; la Farmacopea dall'antichità ai giorni nostri; Donne e Medicina; la Medicina nell'Arte; l'Intelligenza Artificiale, la Bioetica.

La partecipazione al Congresso, che sarà accorpato alla 23/a edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana, è articolata su base volontaria: gli studiosi delle varie discipline afferenti ai temi individuati hanno tempo fino al 10 agosto per proporsi, inviando gli abstract dei loro lavori a due indirizzi di posta elettronica, congressi@topcongress.it e salerno49congressostoriadellamedicina@ordinemedicisalerno.it, esprimendo la loro preferenza se intendono presentarli in forma di relazioni o poster.

Le proposte saranno vagliate da una Commissione scientifica presieduta dalla professoressa Dana Baran, canadese, docente presso il Dipartimento di Medicina dell'Università McGill di Montreal. Le relazioni dovranno avere una durata massima di 15 minuti.

"Siamo orgogliosi di svolgere il Congresso nella città di Salerno, un luogo di rilevante significato storico, universalmente conosciuto come 'Civitas Hyppocratica', dove la medicina classica è rinata", ha detto Carlos Viesca Trevino, presidente della Società Internazionale di Storia della Medicina.

"L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno è onorato di ospitare il Congresso della Società Internazionale di Storia della Medicina. Salerno, che è stata sede della 'Schola Salerni' per oltre un millennio, con l'istituzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha ripreso il proprio ruolo di insegnamento e di formazione" ha commentato Giovanni D'Angelo, presidente dell'Ordine, che si è assunto l'onere di organizzare l'assise.



