Tassisti al prefetto di Napoli, "siamo ora sulla via giusta"

"Siamo sulla via giusta, quella della legalità, grazie al suo intervento istituzionale volto alla categoria taxi napoletana, volevamo ringraziarvi pubblicamente, e cogliamo l'occasione di complimentarci anche con l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli e con i Comandi di Polizia Municipale, che si impegnano a dare sicurezza e certezza ai passeggeri che scelgono il servizio taxi in questo periodo turistico che vive la nostra amata Napoli". Lo sottolineano, in una nota congiunta, i direttivi dell'associazione Tassiti di Base, Or.S.a Taxi. "Adesso arriva il vero picco quello del mese di agosto, dove i flussi dei vacanzieri napoletani e quelli turistici invaderanno gli scali cittadini, diamo a Napoli quello che si merita", concludono i due sindacati.



