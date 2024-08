Il nuovo singolo di Serena Brancale omaggio al caffè di Napoli

E' un omaggio al caffè di Napoli il nuovo singolo di Serena Brancale, Stu Cafè, prodotto dalla stessa artista rielaborando lo storico jingle aziendale di Kimbo. Dal 4 agosto il videoclip ufficiale del brano sarà su tutte le piattaforme musicali.

La canzone è una sorta di inno che punta ad allontanare i pensieri negativi e che riporta alla semplicità delle piccole cose e alle terre del Sud. "Ho immaginato un dialogo tra me e il malocchio: ballando e cantando, basterà un buon caffè napoletano per scacciare la negatività da una bella giornata", dice la cantante.

Nel videoclip ufficiale di Stu Cafè, interamente girato a Marrakech, Serena Brancale è alla scoperta delle mille (e una) sfaccettature di un mondo 'altro', il Marocco, appunto, fatto di volti segnati dal sole, colori forti e artigianato locale, ma anche di deserto aspro e polveroso. Stu Cafè è un dialogo tra l'artista e le negatività della vita, dalle quali ciascuno può scegliere di allontanarsi. Come? A volte basta anche un semplice rito napoletano, il rito del caffè, per stare bene. "Questo brano è una vera magia, una canzone porta fortuna, un inno alla bellezza delle cose semplici", spiega la cantante.

Il jingle El Kimbo, composto alla fine degli anni '80 per gli spot con Pippo Baudo, viene considerato dall'azienda un "piccolo gioiello di famiglia". Quel ritornello è stato negli anni più volte rielaborato ed ora risuona nel brano di Serena Brancale, "un'artista del Sud dal talento straordinario - afferma Mario Rubino, presidente di Kimbo Spa - che, mixando la sua formazione Jazz ai suoni del Mediterraneo e lasciandosi ispirare da Napoli e dalla sua musica, ha trasformato El Kimbo in Stu Cafè, una nuova, sapiente, aromatica miscela che ha tutte le carte in regola per essere una hit internazionale, perfetta per condividere anche i nostri valori e i nostri processi aziendali: multiculturalità, cambiamento, trasformazione".



