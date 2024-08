Da Bacoli a Campi Flegrei,Comitato Prefettura rafforza controlli

La questione Faraglioni ma anche l'adozione di una serie di misure di prevenzione e repressione in risposta a una serie di episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi tra Napoli e provincia, al centro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli Michele di Bari e che si è tenuto in mattinata a Napoli.

In particolare - si apprende dalla Prefettura - sono state attivate una serie di misure per quanto riguarda i recenti episodi di violenza che si sono verificati ai danni di viaggiatori all'interno della stazione Campi Flegrei, a Napoli.

Intensificati anche i controlli alla stazione Garibaldi. In merito alla bomba carta ai danni di un salone di auto nel comune di Casoria dello scorso 26 luglio - presente anche il sindaco della città alle porte di Napoli - sono state predisposte una serie di misure di prevenzione a tutela delle attività commerciali.

Misure di potenziamento della vigilanza, oltre alla messa a punto del sistema di videosorveglianza, sono state invece adottate in favore del comune di Bacoli (Napoli) dopo l'aggressione di qualche giorno fa ai danni di un guardiano notturno di uno stabilimento balneare. Sul punto sono intervenuti in comitato il sindaco di Bacoli e il presidente di Federbalneari Campania.

In relazione all'episodio intimidatorio verificatosi nel centro storico di Napoli con l'aggressione ai danni di alcuni operatori di associazioni di volontariato nel corso di un accesso a un bene confiscato alla camorra, il prefetto di Bari ha ricevuto i rappresentanti delle associazioni Centro Sportivo Fiamma e Dedalus prevendendo un sopralluogo nei prossimi giorni con le forze di polizia.

Infine particolare spazio è stato dato alla questione dei controlli a mare. Sotto osservazione il dispositivo di sicurezza adottato un mese fa d'intesa con Capitanerie di Porto, Gdf, Polizia, Carabinieri e polizia metropolitana e che riguarda lo specchio acqua compreso tra Capri, Bacoli, Pozzuoli, fino alla Costa Sorrentina. "Nell'ambito di questo discorso - la sottolineatura del prefetto - particolare attenzione va in questo momento va alla questione Faraglioni".



