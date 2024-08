Cozze vendute abusivamente, sequestro nel Napoletano

Vendute senza autorizzazione e senza elementi che ne indicassero la tracciabilità: questi i motivi che hanno portato al sequestro di 50 chili di cozze nel Napoletano.

È accaduto nella mattinata a Torre del Greco dove, durante la consueta attività di presidio del territorio e vigilanza sulla filiera della pesca, una pattuglia della locale Capitaneria di Porto ha individuato in via Litoranea un banchetto abusivo carico di prodotti ittici, privo di documentazione utile ai fini della ricostruzione della provenienza e della relativa salubrità della merce.

Il venditore, alla vista dell'auto di servizio Guardia Costiera si è dileguato, lasciando incustodita la merce che è stata sottoposta a sequestro e dopo poco gettata in mare.





