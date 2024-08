Incendio Salerno, sindaco "si lavora per ripristinare viabilità"

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, questa mattina si è recato insieme agli assessori Rocco Galdi, Massimiliano Natella e Claudio Tringali e ai tecnici del Comune, sul monte Bonadies interessato da un vasto incendio nella giornata di ieri. "E' stato un incendio molto probabilmente doloso - ha detto il primo cittadino - che ha bruciato parte della pineta. Ora c'è un problema inserente il possibile crollo di alberi nella zona. Stiamo lavorando per capire se si può aprire almeno un senso di marcia soprattutto per alleggerire il traffico pesante che arriva al porto commerciale. Se è stato un incendio doloso, è incomprensibile tale mentalità criminale. Si combatte contro la delinquenza. Noi proviamo a mettercela tutta".

Intanto, sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del territorio.



