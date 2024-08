'Estate a Napoli', 30 serate al Maschio Angioino

Tra spettacoli e installazioni artistiche, dal 6 agosto fino all'8 settembre torna "Estate a Napoli", storica rassegna che nel cortile del Maschio Angioino propone 30 serate con concerti, performance teatrali, incontri, varietà e premiazioni. L'apertura è affidata a Meta Creativa con "Tarantella Show sotto le stelle nel Maschio Angioino", 7 agosto va in scena "Disneapolis" per "Un castello da favola" a cura dall'Associazione Culturale Mediterranea Europa. La prima settimana si chiude con "Trame d'estate", a cura del Teatro Tram, quattro spettacoli di teatro, musica e danza, che reinterpretano con gusto moderno la tradizione italiana e napoletana. Si comincia con "La scuola delle mogli" di Molière in chiave attuale, seguiranno "Le donne di Sherazade" danze etniche dal flamenco a Bollywood, con inserti di teatro. Poi spazio alla grande musica napoletana con "Partenope appassionata", concludono "I menecmi" di Plauto dal sapore napoletano.

"La città tutta è il nostro palcoscenico, tutti i cittadini hanno diritto ad un intrattenimento di qualità - spiega Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli -. Questo è lo spirito della proposta culturale dell'Amministrazione Manfredi. Da Port'Alba al quartiere di San Giovanni a Teduccio, entrambi in forme diverse simboli della vitalità culturale della nostra città, il cartellone dell'estate punta sulla varietà delle espressioni artistiche e sulla capacità dell'arte di valorizzare e rigenerare i luoghi".

Per il cartellone musicale il 2 settembre al Maschio Angioino "Napoli Spacca" con Paolo Polcari (Almamegretta) e Stuart Braithwaite (Mogwai), il 6 e sabato 7 settembre torna la "Notte della Tammorra" a cura dell'Associazione Santa Chiara Orchestra, (Direttore artistico e curatore Carlo Faiello), quando Piazza Mercato sarà lo scenario di una vera e propria festa dedicata alla cultura popolare con Lina Sastri ed Enzo Avitabile. Tra l'8 e il 16 settembre l'Associazione Nuova Orchestra Scarlatti presenta la rassegna "Unimusic 2024 - Festival della musica e della cultura per Napoli" (VI edizione), in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Tanti i luoghi coinvolti, dal Cortile delle Statue della Federico alla Chiesa dei Santi Marcellino e Festo, dall'Archivio di Stato al Duomo di Napoli che ospiterà l'evento conclusivo "Il Trionfo della Fede", cantata sacra di Cimarosa dedicata a San Gennaro.

Per l'arte contemporanea, il 9 agosto si inaugura nella sua nuova collocazione in via Port'Alba l'installazione aerea e luminosa "Questi miei fantasmi" di Antonio Marras. L'opera, ideata dal celebre stilista e artista e composta da circa 100 lanterne ricamate a mano e cucite a macchina dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, illuminerà l'antica via dei librai, a partire dalla porta seicentesca. In linea con il progetto "Napoli contemporanea" con l'iniziativa del riallestimento l'Amministrazione intende rispondere alle istanze del quartiere, valorizzando, anche grazie alla collaborazione dell'Associazione Culturale Port'Alba ETS, l'area storica della città.

Con la direzione artistica di Francesco Di Leva, è in definizione per settembre un programma di proiezioni cinematografiche gratuite su alcune spiagge.



