A Napoli nasce I-Boat, nuovo cantiere per la nautica da diporto

Nell'ottimo momento della nautica da diporto italiana, che primeggia per vendite, fatturati, export, crescita degli investimenti e dell'occupazione, la Campania si conferma tra le regioni top nella produzione di imbarcazioni fino a 12 metri, in particolare nel settore dei gozzi e dei battelli pneumatici, ma non solo. In questo scenario si prepara a debuttare un nuovo cantiere: I-Boat (acronimo di Innovative Boat), fondato dalla Izzo Spa, che ha sede nel Porto di Napoli, e debutterà sulla scena internazionale al Salone di Genova, dal 19 al 22 settembre.

La prima barca prodotta e presentata a Napoli è il modello #404, un walkaround di 12,20 metri, largo 3,9, costruito in vetroresina ad infusione, con una carena a V profonda con step.

Omologata per 10 persone e con una capacità di 700 litri di carburante, può adottare sia motorizzazione entrobordo che fuoribordo (da 600 a 900 cavalli complessivi) e raggiungere velocità di crociera di 26 nodi e massima di circa 38 nodi.

Linee semplici, essenziali, pulite esaltano le doti nautiche della barca, rivolgendosi a un target di clientela fatto di esperti di mare. La nuova barca unisce al design ricercato e originale anche comfort in ogni spazio e innovazione tecnologica, offrendo, come sarà per tutti i modelli del cantiere, un elevato grado di personalizzazione, in modo da costruire su ogni armatore una barca su misura, con molteplici e originali possibilità di scelta per i materiali, i colori, le sedute, gli accessori, la collocazione dei frigoriferi (anche tre) e del piano cottura, anche a poppa, sui motori fuoribordo.

I programmi del nuovo cantiere napoletano vedono già in allestimento altri modelli, tra cui una versione cabina del #404, un 60 piedi e un 80 piedi, prodotti da un'azienda, Izzo Spa, che debutta nel settore della nautica da diporto ma può vantare una lunghissima tradizione marinaresca che parte dal 1880, avendo contribuito alla realizzazione delle più importanti navi passeggeri che solcano i mari di tutto il mondo. Una strada nuova scelta da Eugenio Izzo, rappresentante della quinta generazione della famiglia nel cantiere, dotato di uno scalo di alaggio per barche fino a 70 metri di lunghezza e di uno stabilimento di oltre 7.000 metri quadri nel cuore del Porto di Napoli, alla Calata Marinella. "Questa localizzazione strategica - spiega Eugenio Izzo - rappresenta un enorme plus per i clienti non napoletani di I-Boat, i quali potranno facilmente raggiungere il cantiere direttamente dalla vicina stazione centrale e dall'aeroporto di Capodichino. Tra i vantaggi competitivi di I-Boat c'è la capacità di realizzare completamente in-house tutte le imbarcazioni, grazie alle risorse di cui dispone l'azienda, che da anni opera nei settori navali attraverso l'utilizzo di componenti anche di derivazione aeronautica, interamente prodotte all'interno. Da sempre realizziamo tutta la progettazione internamente con architetti e ingegneri navali che oggi si dedicano anche alla creazione della nuova linea di barche da diporto".



