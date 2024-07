Zangrillo a task force Caivano, ridata operatività al Comune

"Avete ridato operatività all'amministrazione comunale, ponendo le basi per guardare con fiducia al futuro di Caivano". Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, si è rivolto così ai dipendenti del Dipartimento della funzione pubblica da nove mesi impegnati nel rilancio del Comune alle porte di Napoli.

Occasione dell'incontro, oggi a Palazzo Vidoni, è stata la consegna al ministro del "Leone d'Argento Speciale" con cui l'associazione culturale Sveglia Caivano, nell'ambito della manifestazione "Premio Caivano 2024", patrocinata dalla Città Metropolitana di Napoli e dal Comune di Caivano, ha premiato "il grande impegno profuso" dalla task force ministeriale "per il ripristino della legalità e della capacità amministrativa del Comune al fine di garantire crescita e benessere per la comunità".

Istituita dal Dipartimento della funzione pubblica, la task force è composta da personale dello stesso Dfp con il supporto di Formez PA, ente in house della Presidenza del Consiglio, ed opera a supporto della Commissione straordinaria, costituita da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, e del Commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano. Un gruppo di 14 unità, dirigenti e non, che dallo scorso ottobre e per 24 mesi si occupa di gestione, supporto, coordinamento, consulenza e supervisione delle attività comunali.

All'incontro di oggi erano presenti il vice capo Dipartimento Vicario, Paolo Vicchiarello, e Alfonso Migliore, responsabile della task force, che hanno fatto il punto sui principali risultati ottenuti dal "Progetto Caivano", finanziato con 4,35 milioni di euro a valere su Fondi Pon-Poc. Dalla riorganizzazione degli uffici e servizi al reclutamento, avvenuto in tempi record, di 31 dipendenti, alla previsione di altre 23 assunzioni, che consentiranno tra l'altro di ristrutturare l'ufficio economico-finanziario e tributario e l'ufficio manutenzioni, con l'assunzione di quattro operai specializzati. Per i neoassunti, così come per i dipendenti che erano già in servizio, sono stati avviati specifici percorsi formativi sui temi dell'organizzazione e delle attività svolte nei comuni e della trasparenza e anticorruzione.

Il sostegno al Comune di Caivano proseguirà a settembre con il lavoro del Tavolo per il rilancio sociale ed economico e riprenderanno anche le attività del Consiglio delle bambine e dei bambini. "È stato fatto un lavoro straordinario, per il quale il ringraziamento è doveroso e autentico - ha affermato il Ministro Zangrillo rivolgendosi alla task force -. La vera sfida è ora quella di far camminare questa amministrazione con le proprie gambe. Sono certo che continuerete a lavorare con passione, professionalità e dedizione per realizzare anche questo obiettivo".



