Roghi in Irpinia, impegnati tutti i Distaccamenti

Giornata campale per i Vigili del Fuoco di Avellino impegnati su tutto il territorio della provincia con uomini e mezzi del Comando provinciale e dei cinque distaccamenti territoriali sul fronte degli incendi di boschi, macchia mediterranea e sterpaglie.

Una emergenza che ha costretto a richiamare tutto il personale libero dal servizio per fronteggiare gli incendi nei comuni di Lapio, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Volturara, Montefalcione, Grottaminarda, San Mango sul Calore, Guardia dei Lombardi, Nusco, Montefusco e San Nicola Baronia. Alle operazioni di spegnimento sta partecipando una squadra dei Vigili del Fuoco della Toscana a cui il comando regionale si è rivolto.

Numerose le richieste che continuano a pervenire al centralino del Comando provinciale. Tra gli interventi anche quello effettuato nel pomeriggio ad Altavilla Irpina dove un'auto che percorreva la strada provinciale è andata a fuoco.

Per l'uomo alla guida, residente a Pietrastornina, nessuna conseguenza ma soltanto spavento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA