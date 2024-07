Riesame annulla sequestro a ex sindaco Avellino

Il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino ha annullato il sequestro di quaranta mila euro nei confronti dell'ex sindaco Gianluca Festa disposto dal Gip del tribunale irpino, Giulio Argenio, su richiesta della Procura guidata da Domenico Airoma.

Analoga decisione il collegio, composto dai magistrati Elena Di Bartolomeo, Maria Cristina Rizzi e Raffaele Califano, ha adottato nei confronti dell'architetto Fabio Guerriero e di un imprenditore, entrambi indagati insieme a Festa per corruzione, a cui erano stati sequestrati rispettivamente 40 mila e 25 mila euro. Le somme sono state restituite agli indagati.

I giudici del Riesame non avrebbero ritenuto sufficienti gli indizi raccolti dagli inquirenti per prefigurare le dazioni corruttive che sarebbero state versate a Festa tramite Guerriero.

Secondo la Procura, gli episodi corruttivi, che coinvolgono altri due imprenditori in rapporto di lavoro con il comune di Avellino, si sarebbero consumati tra il novembre del 2023 e il dicembre del 2024.

L'ex sindaco Festa è agli arresti domiciliari dal 18 aprile scorso. Il prossimo 19 settembre la Corte di Cassazione, a cui si è rivolta la sua difesa, si pronuncerà sulla legittimità dell'ordinanza cautelare.



