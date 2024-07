Il ciclone Annalisa all'Arena dei Pini di Baia Domizia

L'Arena dei Pini di Baia Domizia (Caserta) è pronta ad accogliere Annalisa col suo "Tutti nel vortice - outdoor". La tranche estiva del tour iniziato a metà giugno che sta facendo tappa nei principali festival italiani e che arriverà anche in Campania per un unico esclusivo concerto, sabato 10 agosto. Sul palco con Annalisa i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (drums & electronic pads), oltre al corpo di ballo diretto da Simone Baroni. La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative director, lighting e show designer. I biglietti per assistere al concerto di Annalisa a Baia Domizia - organizzato da Friends and Partners e Veragency - sono disponibili su Ticketone e Go2 e nei principali punti vendita regionali. Per info: tel. 335 5235134 - info@veragency.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA