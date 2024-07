Gianfranco Gallo nel segno di Libero Bovio alle Terme di Agnano

Nel segno di Libero Bovio. Giovedì 1 e venerdì 2 agosto, alle 21.00, alle Terme di Agnano, Gianfranco Gallo, accompagnato dal percussionista Ciccio Merolla, presenterà "Reginella, sono Libero. Sogno in parole e musica", un viaggio originale tra le creazioni di uno dei più grandi autori della canzone classica napoletana.

Lo spettacolo gratuito (fino a esaurimento posti), nell'ambito della programmazione di "Vedi Napoli d'estate e poi torni", è realizzato con il contributo dell'Assessorato al Turismo e delle Attività Produttive del Comune di Napoli e in collaborazione con il Teatro Trianon Viviani (prenotazione biglietti su eventbrite.it).

In scena con Gianfranco Gallo e Ciccio Merolla, ci saranno Alessia Cacace, Anna Rita Di Pace e Alessia Moio. Al piano Luigi Esposito, alle percussioni Emiliano Barrella, al basso Umberto Lepore; con Lisa Imperatore. Scene di Francesca Garofalo, costumi di Anna Giordano. Assistente regista Alfredo Le Boffe, direzione musicale e musiche di scena di Luigi Esposito, scenografie di Imparato e Figli. "Questo omaggio di Gianfranco Gallo a Libero Bovio, è uno degli eventi più attesi - sottolinea l'Assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato -. Con il contributo e la sensibilità di tanti artisti abbiamo realizzato anche quest'anno un programma di attività dedicato alla tradizione della città, per turisti e napoletani. Anche attraverso questi appuntamenti valorizziamo i tantissimi luoghi di Napoli, oltre al centro storico"



