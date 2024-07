Estorsione da un milione: sindaco, ringrazio carabinieri e pm

"Ringrazio l'Arma dei Carabinieri e la Magistratura a nome di tutti i cittadini di Sant'Antonio Abate e di tutti gli imprenditori abatesi, che ogni giorno lavorano per migliorare la nostra comunità con sacrifici e impegno, nel rispetto di valori importanti come la Legalità". A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate (Napoli), dopo l'arresto di due persone per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

"Ancora una volta - dice Ilaria Abagnale - la tranquillità della comunità abatese era stata minata da chi, con minacce e soprusi, voleva imporre il terrore a Sant'Antonio Abate. Ancora una volta, il coraggio di chi vive nella Legalità ha avuto la meglio sulle pressanti richieste della camorra. E, ancora una volta, la mia famiglia è stata in prima linea, con l'arma più potente che gli imprenditori e le persone oneste hanno: la denuncia. Oggi - prosegue la sindaca abatese - per Sant'Antonio Abate è un'altra giornata importante che segna un altro punto decisivo nella lotta contro le illegalità di ogni genere".

"A chi, invece, in queste settimane ha vissuto i nostri stessi sentimenti di paura - conclude Ilaria Abagnale - chiedo di fare un passo avanti, di non indietreggiare, di denunciare, di avere fiducia nelle Forze dell'Ordine e nella Magistratura: lo Stato c'è ed è sempre accanto a chi denuncia. E la risposta è decisa, severa e immediata".



