A 10 anni chiama soccorsi e salva mamma da botte compagno

Un bambino di dieci anni vede picchiare la mamma dal compagno e la salva, chiamando il 118 per i soccorsi e fermando una pattuglia della Polizia municipale. E' successo ad Afragola, in provincia, e a raccontare la storia è il consigliere comunale Antonio Iazzetta sul suo profilo social.

"Il bambino - spiega Iazzetta - ha fermato gli agenti di Polizia municipale dicendogli che il compagno della mamma la stava picchiando. Arrivati a casa della coppia, gli agenti hanno avuto conferma della 'denuncia' del bambino che, tra l'altro, prima di chiedere aiuto alla Polizia municipale aveva già chiamato anche il 118 per far soccorrere la mamma". "Una volta entrati in casa, poi, - prosegue - l'ottimo lavoro degli agenti della Polizia municipale di Afragola, agli ordini del Comandante Antonio Amore, ha permesso di soccorrere la donna e avviare tutte le procedure del caso per punire il responsabile delle violenze ed evitare che possa fare altro male".

il Consigliere su complimenta con "la Polizia municipale di Afragola e con il piccolo grande eroe che ha salvato la mamma dalla violenza del compagno". "Ora auguriamoci che lui e la mamma siano seguiti con la massima attenzione dai servizi sociali e dalle forze dell'ordine per evitare che debbano subire ancora la violenza di quell'uomo" ha concluso Iazzetta.



