Tassi usurai del 100%, capoclan e figlio fermati dai carabinieri

Figurano anche il capo del clan Montefusco e suo figlio tra le tre persone a cui il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Poggioreale hanno notificato un provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Napoli (pm Simona Rossi).

Gli inquirenti, a vario titolo, contestano a Salvatore Montefusco, detto "Zamberletto", figlio del boss Carmine Montefusco e Antonio Galasso i reati di usura, estorsione, detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti, delitti aggravati, tutti, dal metodo mafioso.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata da una vittima qualche giorno fa, il 18 luglio, nella quale i tre venivano accusati, oltre che di traffico di droga, anche di avere imposto, anche con la violenza, tassi usurai, spesso superiori al 100% per alcuni prestiti contratti negli ultimi due anni. Denaro che la vittima non era in grado di restituire e che hanno determinato più volte aggressioni e minacce.

Salvatore Montefusco è considerato il referente dell'omonimo gruppo Montefusco che opera nel complesso di edilizia popolare "Rione De Gasperi", nel quartiere Ponticelli, legato al clan "De Luca Bossa".

Carmine Montefusco e Antonio Galasso sono entrambi incensurati: attualmente la famiglia Montefusco è al centro di una faida di camorra con il clan "De Micco": l'ultimo efferato omicidio di camorra avvenuto in via Argine all'altezza del civico 910 lo scorso 9 luglio ha avuto come vittima il fratello di Salvatore Montefusco, Emanuele Pietro Montefusco, 48 trucidato con 4 colpi di pistola. Secondo le indagini, ancora in corso, questo omicidio potrebbe essere inquadrato in una vendetta "trasversale" nei confronti di Salvatore Montefusco.





