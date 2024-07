Definì 'nazista' Sileri durante pandemia, architetto assolto

Il tribunale di Benevento ha assolto l'architetto di Sant'Agata dei Goti (Benevento) finito sotto processo per avere apostrofato sui social durante la pandemia il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. La vicenda risale al settembre 2022: l'architetto venne querelato dall'esponente del governo Draghi per un post nel quale l'imputato l'ha definito "un nazista" in relazione alle restrizioni imposte alla popolazione per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Secondo il giudice Simonetta Rotili, l'espressione dell'imputato, calata nel contesto pandemico dell'epoca "non riveste carattere offensivo e diffamatorio".

L'imputato, difeso in giudizio dall'avvocato Maurizio Capozzo del foro di Napoli, durante il processo ha inviato una lettera nella quale si doleva dell'interpretazione offensiva che il vice ministro aveva rivenuto nelle sue affermazioni.

Il Tribunale, considerato il contesto in cui la vicenda è maturata, e anche in linea con le pronunce della Corte di Cassazione relative a vicende analoghe, ha ritenuto invece che il fatto non avesse rilevanza penale.



