Rolex rubato ritrovato e restituito a cittadino straniero

Quando era stato in Italia per visitare il Paese gli era stato rubato l'orologio Rolex. Ora è tornato per riprendersi il bene. Merito dell'attività di contrasto ai traffici illeciti operata dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Napoli in servizio presso l'aeroporto di Capodichino.

Nei giorni scorsi, infatti, nel corso dei normali controlli ai passeggeri, erano stati intercettati e sequestrati diversi beni, tra cui vari Rolex. La successiva attività di indagine ha consentito di accertare come uno degli orologi era provento di un precedente furto.

Successivi controlli e verifiche hanno consentito di risalire al legittimo proprietario, un cittadino straniero residente all'estero (del quale non sono state fornite generalità, né lo stato di provenienza), al quale il Rolex è stato adesso restituito.

"Il proprietario, visibilmente commosso - viene spiegato in una nota dall'agenzia delle dogane e dei monopoli - nel complimentarsi con i funzionari, ha manifestato la grande felicità perché l'orologio rappresentava un caro ricordo di famiglia".





