Resort di lusso abusivo sequestrato nel Napoletano

Un resort di lusso immerso nel verde dei Monti Lattari. Ma prima che potesse essere utilizzato dagli avventori è stato chiuso dai carabinieri perchè era completamente abusivo. Per questo motivo i militari dell'Arma della compagnia di Castellammare di Stabia, impegnati in un servizio a largo raggio effettuato nelle vaste aree della zona, e quelli della stazione di Agerola hanno denunciato un uomo di 55 anni.

Stando a quanto appurato dalle forze dell'ordine, l'uomo aveva realizzato senza alcuna autorizzazione dei lavori in un fondo agricolo di sua proprietà, in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici nel parco regionale dei Monti Lattari.

Sono stati trovati un locale cucina, un seminterrato, una vasca idromassaggio interrata e una pavimentazione in cubetti di circa 250 metri quadrati. L'area, di circa 500 metri quadrati, stando a quanto appurato dai carabinieri costruita verosimilmente per realizzare un'area ricettiva, è stata sequestrata.



