Il 3 agosto Frank McComb a Pozzuoli con Sutera,Mendolia, Sensini

Unica data napoletana per la tournèe a Sud Italia di Frank McComb, artista e producer della scena r&b e soul internazionale, che dopo Roma, Ancona, Bari e Salerno sabato 3 agosto sarà a Pozzuoli (Napoli). A ospitare l'esponente della black music contemporanea è Akademia sul litorale Flegreo; l'evento, voluto dal patròn Adriano Gigante, è organizzato da Eugenio Montella e dal Collettivo Funk del direttore artistico Marcello Sutera, etichetta riminese.

"McComb - si evidenzia in una nota dei promotori - è la sintesi creativa di vari universi musicali, dove il soul di Donny Hathaway e di Stevie Wonder incontra il jazz e la fusion di Herbie Hancock, il funk anni '70, il rhythm & blues e il gospel. È a tutti gli effetti il volto contemporaneo della soul music, conservando nella sua musica il gusto della old school, accompagnata da arrangiamenti e sonorità innovativi: nel suo trascorso collaborazioni autorevoli con Prince, Chaka Khan, Will Smith, Branford Marsalis, George Duke, Philip Bailey, Lalah Hathaway, Terri Lynn Carrington, Phyllis Hyman & Teddy Pendergrass, Marcus Miller, Fred Hammond o John P. Kee e tanti altri". Sullo stage della terrazza Akademia il 3 agosto (ore 20) Frank McComb, piano e voce, sarà accompagnato da Francesco Mendolia alla batteria, già in tour con la storica band degli Incognito, Marcello Sutera al basso, che ha lavorato con artisti come Mario Biondi, Cesare Cremonini, Fred Wesley, Dennis Chambers e vari altri, e Donato Sensini al sax, musicista cresciuto alla corte di Massimo Ranieri, Pino Daniele, Francesco De Gregori e Michon Young.



