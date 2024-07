Gattofollia, la strana sparizione dei gatti di New York

Che fine hanno fatto tutti i gatti di New York? Un giorno, all'improvviso, sono spariti. Ma gli altri animali della metropoli, i piccioni, hanno dato l'allarme, ingaggiando un singolare detective per ritrovarli. Sarà il Genio di Broadway, un folletto allucinato che vola su un drone, a ritrovare con incredibili avventure nella spettacolare metropoli, i felini che il loro nemico giurato aveva nascosto dove nessuno avrebbe potuto trovarli. È una favola per bambini di tutte le età 'Gattofollia. La strana storia dei gatti di New York' della giornalista e scrittrice Stella Cervasio, edito da Colonnese. Ad accompagnarci in un viaggio fantastico è CopyCat, suo sodale non poteva che essere ChrisColumbus ma ci saranno anche il Re dei Ratti e soprattutto MadMad, il nemico degli animali per eccellenza.

Il tour estivo per le presentazioni di un libro che incanterà non solo i gattofili tocca sabato 27 luglio La Conchiglia a Capri, con il patrocinio della Città di Capri, nell'ambito del cartellone 'Emozioni d'estate 2024'. Alle 19, nel Terrazzo Internazionale nei Giardini della Flora Caprense, Renato Esposito dialogherà con l'autrice. Interverrà Valeria Pascale, l'illustratrice del volume, che presenterà una piccola sorpresa creativa.

Stella Cervasio, firma storica di La Repubblica, presidente dell'Associazione Animal Day e già prima Garante comunale dei Diritti degli animali a Napoli, è laureata sulla lingua latina di Apuleio, vive con numerosi gatti ma non è sicura di conoscerli tutti bene. Tra i libri che ha pubblicato: Il mistero del fuoco eterno (Colonnese), 365 (Il Filo di Partenope), Grand Central Dream (D'Amato) Babas, memorie di un cane rosso (Giannini editore), Taccuino dal Serraglio. Nel labirinto dell'Albergo dei Poveri (Langella). Valeria Pascale, autrice delle colorate illustrazioni originali di Gattofollia, nel suo laboratorio artistico "La testa tra le nuvole" ha creato numerose sculture di genietti, jolly, pulcinella, pinocchi e personaggi favolosi, tra cui esseri mitologici, metà animali e metà umani. Le sue piccole opere, montate su anime e basi in metallo o in scatole rivestite con materiali di riciclo (stoffa, merletti, broccati), hanno come ingrediente fondamentale la carta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA