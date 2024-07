Crollo Scampia, prefetto riunisce centro coordinamento soccorsi

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito al crollo verificatosi nella Vela Celeste di Scampia nel quale una persona è morta e sei sono rimaste ferite, ha riunito il centro coordinamento soccorsi per le prime attività necessarie ed urgenti tra cui anche il coordinamento delle forze di polizia per cinturare e mettere in sicurezza l'area. Tra poco il prefetto e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, effettueranno un sopralluogo anche per affrontare i problemi logistici legati alla necessità di inibire l'accesso alle parti pericolanti e per trovare una sistemazione adeguata alle persone sfollate. Successivamente, alla luce di queste informazioni raccolte sul campo, si riunirà nuovamente in Prefettura il centro coordinamento soccorsi.



